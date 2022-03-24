ASKON Genel Başkanı Aydın: "Artırılmış gerçeklik pazarına kayıtsız kalamayız" - Son Dakika
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ASKON Genel Başkanı Aydın: "Artırılmış gerçeklik pazarına kayıtsız kalamayız"

24.03.2022 14:29
ASKON Genel Başkanı Aydın: "Artırılmış gerçeklik pazarına kayıtsız kalamayız"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2026 yılına kadar küresel artırılmış gerçeklik endüstrisinin ilk etap pazar hacminin 375 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, bu pazara Türk firmaları olarak kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2026 yılına kadar küresel artırılmış gerçeklik endüstrisinin ilk etap pazar hacminin 375 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, bu pazara Türk firmaları olarak kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

ASKON'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu dijital seferberlik çağrısına ASKON olarak katılacaklarını ifade etti.

Salgının dünyada önemli değişikliklere yol açtığını hatırlatan Aydın, dünya genelinde çığır açacak farklı yansımaları olacağını da öngördüklerini kaydetti. Aydın, Kovid-19'un özellikle ekonomiler üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu defa karşımıza geleceğin sanal evreni olarak çıkıyor. Bu evrende dijital dünya ile fiziksel dünya arasında hiçbir ayrım olmayacak. Yine bu yeni sanal evren içinde ekonomik sistemlerle bağlantılı sanal alışveriş ortamları da yaygın olacak. Bu yeni teknolojinin etkisi doğal olarak e-ticaret ve e-ihracat pazarında da görülecek. Fiziksel dünyanın birçok engeline takılmadan insanlara bu sanal evrende kişiselleştirilmiş deneyimler sunulacak. Küresel olarak bireyler zaman sınırlaması olmadan istedikleri mağazalara ve deneyimlemek istedikleri her yere sanal fiziksel olarak ulaşabilecekler. Adeta paralel bir evren oluşacak."

"ASKON dijital parası üzerinde çalışıyoruz"

ASKON'un dijital ofis çalışmaları kapsamında ASKON dijital parası üzerinde çalıştıklarını belirten Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Türk iş insanları olarak, 2026 yılına kadar yıllık büyüme oranı yüzde 54'e ve ilk etap pazar hacmi 375 milyar dolara ulaşması beklenen küresel artırılmış gerçeklik endüstrisine, böylesi büyük bir pazara kayıtsız kalmamız düşünülemez."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Artırılmış gerçeklik pazarına kayıtsız kalamayız' - Son Dakika


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