ASKON Genel Başkanı Aydın "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

ASKON Genel Başkanı Aydın "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuştu

24.06.2022 15:48

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin, 2023-2024 yılları için kapasite artırmak amacıyla yeni makine ve teçhizat siparişi verdiğini, artacak kapasite ile Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yerini alacağını söyledi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin, 2023-2024 yılları için kapasite artırmak amacıyla yeni makine ve teçhizat siparişi verdiğini, artacak kapasite ile Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yerini alacağını söyledi.

ASKON tarafından Kayseri'de bir otelde yapılan "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuşan Aydın, Kovid-19 salgını ile ekonomilerde yaşanan durağanlığın tüm ülkeleri etkilediğini ifade etti.

ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıktığını, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna- Rusya savaşı ile doğal gaz krizi yaşamaya başladığını anlatan Aydın, bu gelişmelerin olağanüstü bir durumdan geçildiğini gösterdiğini vurguladı.

Dünyayı etkileyen ekonomideki olumsuzlukların Türkiye'ye de yansıdığına değinen Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün yaşanan bunca küresel krize ve savaşa rağmen, dinamik bir şekilde ülke ekonomimizin yönetildiğini görmek biz iş insanlarını güçlü ve güvenli kılıyor. Hükümetimizin yerinde ve zamanında attığı adımlar yarınlara olan inancımızı da şüphesiz güçlendiriyor. Temel ekonomik göstergelere baktığımızda yıl sonunda 250 milyar doları aşan bir ihracat rakamına kavuşacağız. Kaldı ki son 12 aylık rakamlara baktığımızda bu verileri görüyoruz. ve yine çift hanelere ulaşmış bir büyüme göreceğimize de inanıyoruz.

Sürdürülebilir bir büyüme için en büyük katkının sanayi ve ihracat tarafından geldiğini görmekteyiz. Sanayi kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80'leri aşmış durumda. Sanayicilerimizin 2023-2024 yılları için kapasite artırmak üzere yeni makine ve teçhizat siparişleri verdiklerini memnuniyetle izlemekteyiz. Yani çarklar, artan bu kapasite kullanımlarıyla üretmeye devam edecek ve ülkemiz büyüyerek hedeflediği ilk 10 ekonomi arasında yerini alacaktır. Tüm bu veriler gösteriyor ki büyük bir doğumun arifesindeyiz."

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (2) Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (2)
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: ASKON Genel Başkanı Aydın "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement