ASKON Genel Başkanı: İhracat Rakamları Yıl Sonu Hedefine İlerliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON Genel Başkanı: İhracat Rakamları Yıl Sonu Hedefine İlerliyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, temmuz ayında gerçekleşen ihracat rakamlarının yıl sonu 402 milyar dolar hedefine adım adım ilerlendiğini belirtti. Aydın, ihracattaki artışın yanı sıra dış ticaret açığının düşmesinin sürdürülebilir büyüme hedefi için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin öngörüleri ve alınacak tedbirlerin önemli olduğunu ifade eden Aydın, ihracat treninin güven içinde hedefine ulaşacağını söyledi.

02.08.2024 14:14
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 7 ayda 148,8 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarının yıl sonu 402 milyar dolar hedefine adım adım ilerlendiğinin göstergesi olduğuna işaret etti.

Orhan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İhracat treninin son sürat yoluna devam ettiğini, yıl sonu hedeflerine ulaşacaklarını belirten Aydın, "Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artışla 22,5 milyar dolara çıkılarak tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştiren ihracat ailemizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, ihracattaki artışın yanı sıra yıllık bazda yüzde 42,3'lük düşüşle 7,2 milyar dolara gerileyen dış ticaret açığının sürdürülebilir büyüme hedefi için yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Bu bağlamda İlk 7 ayda 148,8 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımız yıl sonu hedeflediğimiz 267 milyar dolarlık mal hizmeti ihracatı ve 135 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamı olan 402 milyar dolar hedefimize adım adım ilerlediğimizin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin öngörüleri ile alınacak tedbirlerin ilerleyen günler için büyük önem taşıyacağını kaydeden Aydın, şunları aktardı:

"Öngörüler eşliğinde alınacak bu tedbirler olası riskleri bertaraf edeceği gibi ihracatçılarımıza güven aşılayarak başarılarını taçlandıracaktır. Bu bağlamda olası senaryolar üzerine çalışılarak gerekli ihtiyati tedbirlerin alınması elzemdir. Alınacak bu tedbirler ile yoluna son sürat devam eden ihracat trenimiz güven içinde istasyonuna varacak ve hedeflenen yıl sonu ihracat rakamları elde edilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı: İhracat Rakamları Yıl Sonu Hedefine İlerliyor - Son Dakika

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