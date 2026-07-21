Aslanapa\'da hububat hasadı dualarla başladı

Kütahya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Aslanapa ilçesinde, çiftçilerin heyecanla beklediği hububat hasat sezonu düzenlenen tören ve yapılan dualarla başladı.

Hasat sezonunun açılış programına Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli katıldı. Programda üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, yeni hasat sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu. Yapılan duaların ardından biçerdöverler tarlalara girerek sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi.

Aslanapa'da başlayan hasat sezonunun, ilçe ekonomisine ve üreticilere bereket getirmesi temenni edildi. - KÜTAHYA