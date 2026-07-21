Aslanapa'da hububat hasadı dualarla başladı - Son Dakika
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Aslanapa'da hububat hasadı dualarla başladı

Aslanapa\'da hububat hasadı dualarla başladı
21.07.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hububat hasat sezonu, düzenlenen tören ve dualarla başladı. Kaymakam, belediye başkanı ve ilçe tarım müdürünün katılımıyla yapılan programda biçerdöverler ilk hasadı gerçekleştirdi.

Kütahya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Aslanapa ilçesinde, çiftçilerin heyecanla beklediği hububat hasat sezonu düzenlenen tören ve yapılan dualarla başladı.

Hasat sezonunun açılış programına Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli katıldı. Programda üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, yeni hasat sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu. Yapılan duaların ardından biçerdöverler tarlalara girerek sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi.

Aslanapa'da başlayan hasat sezonunun, ilçe ekonomisine ve üreticilere bereket getirmesi temenni edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aslanapa'da hububat hasadı dualarla başladı - Son Dakika

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