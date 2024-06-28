Aslanapa Kaymakamı, yangın sonrası yıkılan camiyi inceledi

Ekonomi

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve yıkılan Dere Köy camiinde incelemelerde bulundu.

İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ve İlçe Müftü Vekili Üsame Karayel ile birlikte Dere Köyünü ziyaret eden Kaymakam Demirci, 6 Şubat 2024 tarihinde köy camiinde gerçekleşen yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve yıkılan cami alanında incelemelerde bulunup, muhtar Mehmet Özel ve ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. - KÜTAHYA