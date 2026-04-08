ASO 1. OSB'de Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Hedefi

08.04.2026 11:43
ASO 1. OSB Başkanı Tütek, teknolojik altyapı ve çevre dostu üretimle sanayiyi güçlendirecek.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Serdar Tütek, teknolojik altyapının güçlendirilmesini, verimlilik odaklı üretim modellerinin yaygınlaştırılmasını ve çevre dostu uygulamaların artırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tütek, yaptığı yazılı açıklamada, sanayinin Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rollerden birisi olduğunu işaret ederek, ASO 1. OSB'nin temel önceliğinin, sanayicinin üretim gücünü ve karlılığını artırmak olduğunu vurguladı.

Rekabetçiliği desteklemeyi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Tütek, "Nitelikli üretim, güçlü istihdam ve yenilikçi yaklaşımlarla, bölgemizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ASO 1. OSB'nin hayata geçirdiği mesleki eğitim projeleri ve sanayi işbirlikleriyle, nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde öncü rol üstlendiğinin altını çizen Tütek, gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi adına yürütülen çalışmaların, bölgenin güçlü yönleri arasında yer aldığını kaydetti.

Tütek, bölgede sanayide dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da adımlar atıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknolojik altyapının güçlendirilmesi, verimlilik odaklı üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve çevre dostu uygulamaların artırılması hedefleniyor. Yüzlerce sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, üretim kapasitesi, ihracat gücü ve yatırım potansiyeliyle ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
