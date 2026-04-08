ASO 1. OSB'de Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Hedefi

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Serdar Tütek, teknolojik altyapının güçlendirilmesini, verimlilik odaklı üretim modellerinin yaygınlaştırılmasını ve çevre dostu uygulamaların artırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tütek, yaptığı yazılı açıklamada, sanayinin Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rollerden birisi olduğunu işaret ederek, ASO 1. OSB'nin temel önceliğinin, sanayicinin üretim gücünü ve karlılığını artırmak olduğunu vurguladı.

Rekabetçiliği desteklemeyi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Tütek, "Nitelikli üretim, güçlü istihdam ve yenilikçi yaklaşımlarla, bölgemizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ASO 1. OSB'nin hayata geçirdiği mesleki eğitim projeleri ve sanayi işbirlikleriyle, nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde öncü rol üstlendiğinin altını çizen Tütek, gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi adına yürütülen çalışmaların, bölgenin güçlü yönleri arasında yer aldığını kaydetti.

Tütek, bölgede sanayide dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da adımlar atıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknolojik altyapının güçlendirilmesi, verimlilik odaklı üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve çevre dostu uygulamaların artırılması hedefleniyor. Yüzlerce sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, üretim kapasitesi, ihracat gücü ve yatırım potansiyeliyle ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor."