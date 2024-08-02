ASO 1. OSB, Enerji ve Çevre Yönetim Sistemi Belgelerini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

ASO 1. OSB, Enerji ve Çevre Yönetim Sistemi Belgelerini Aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, enerji ve çevre yönetim sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Bölge, sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atarak, TSE'nin denetimleri sonucunda 'Enerji Yönetim Sistemi' ile 'Çevre Yönetim Sistemi' belgelerini almaya hak kazandı. ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, aldıkları belgelerle sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar konusunda kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.

02.08.2024 10:55
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Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, enerji ve çevre yönetim sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda bölge, TSE'nin denetimleri sonucunda "Enerji Yönetim Sistemi" ile "Çevre Yönetim Sistemi" belgelerini almaya hak kazandı.

ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, aldıkları belgelerle sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar konusunda kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.

Söz konusu başarının sadece kalite ve güvenilirlik konusundaki taahhüdü değil, aynı zamanda gelecek nesillere duydukları saygıyı da yansıttığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Bölge olarak enerji kaynaklarımızı daha etkin kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmayı ve çevremize olan olumsuz etkileri minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu belgeler, bizim için bir son değil, çevre dostu projelerimizi daha ileriye taşıyacak bir başlangıçtır. Bu süreçte bizleri destekleyen tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Geleceğe daha aydınlık adım atmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede bölge içinde elektrikli otobüs ile servis hizmetleri ile tüm üyelerimize yönelik ortak veri merkeziyle sanallaştırma ve bulut hizmetleri dahil kesintisiz, ekonomik, aynı zamanda çevre dostu projelerimiz yakında yürürlüğe giriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO 1. OSB, Enerji ve Çevre Yönetim Sistemi Belgelerini Aldı - Son Dakika

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