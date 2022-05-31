ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.05.2022 13:19
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2022'nin ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7,3'lük büyüme rakamına ilişkin, "Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2022'nin ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7,3'lük büyüme rakamına ilişkin, "Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Özdebir, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Sanayi sektörü ve sektörün ihracata katkısıyla Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,3'lik büyümeye ulaştığını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"2021 ilk çeyreğinde olduğu gibi 2022 ilk çeyreğinde de dış talep ve hane halkı tüketimine dayalı bir büyüme performansı ön plana çıktı. Yılın ilk çeyreğinde tüm ana sektörler GSYH büyümesine olumlu yönde katkı sağlarken, sadece inşaat sektöründe daralma gerçekleşti. Son üç çeyrektir devletin nihai tüketim harcamalarındaki azalma eğilimi önemli bir gelişmedir. Ülkemiz büyük altyapı yatırımlarının birçoğunu gerçekleştirmiş olup, bundan sonraki süreçte cari açığa yol açan ürünler başta olmak üzere kaynaklarımızı üretime kanalize edecek bir seferberlik başlatmalıyız."

Özdebir, Kovid-19 salgını sonrasında büyümenin itici gücü olan sanayi üretiminin, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 artışla büyümenin önemli lokomotifi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmiştir. Sermaye malı üretiminin dört çeyrek sonra pozitife dönmesi, diğer sektörlerdeki ivme kaybı karşısında yatırımların bunu telafi ettiğini göstermektedir. Bu durum, gelecek dönemde üretimin devamlılığı ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir gelişmedir."

"Sürdürülebilir büyüme imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır"

Mevsimsellikten arındırılmış büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artmasının, büyümede ivme kaybını ortaya koyduğuna işaret eden Özdebir, Rusya-Ukrayna Savaşı ile dış talebin büyümeye katkısının gelecek çeyreklerde azalacağının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Özdebir, büyümenin topluma yansımasının önemine de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada büyümenin kalitesi ön plana çıkmaktadır. Çalışanların iş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken, bu çeyrekte yüzde 31,5 seviyesine gerilemesi, gelir adaleti açısından dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir husus olarak görülmelidir. Sonuç olarak, küresel ekonomide belirsizlikler her geçen gün artmakta ve bu belirsizlikler öngörülen toparlanmayı kırılgan hale getirmektedir. Ulusal ekonomimizin güçlendirilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma değeri yüksek üretim yapan imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
TMB Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması TMB Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 5'i Antalya'dan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 5'i Antalya'dan
Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement