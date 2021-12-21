Üye Girişi
ASO Başkanı Özdebir, "dövize endeksli Türk lirası mevduatı" sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir, "dövize endeksli Türk lirası mevduatı" sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

21.12.2021 15:24
ASO Başkanı Özdebir, "dövize endeksli Türk lirası mevduatı" sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dövize endeksli Türk lirası mevduatı sistemine ilişkin "Piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dövize endeksli Türk lirası mevduatı sistemine ilişkin "Piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıntıları açıklanan "dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına" yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varlıklarını koruma endişesi içinde olan insanların, tekrar piyasadan döviz alıp onu muhafaza etmeye uğraşmasına gerek kalmadığını belirten Özdebir, "İnsanlar böylece hem faiz getirisini garanti etmiş hem de kur farkından zarar görmelerinin önüne geçilmiş olacak. Bu anlamda piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar. Bunun sonuçlarını da dün geceden itibaren görmeye başladık." diye konuştu.

Özdebir, Türkiye'nin makro verileri incelendiğinde, Avrupa'daki pek çok ülkeden iyi göründüğünü ve gidişatının da iyi durumda olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin böylesi spekülatif kur artışlarını hak etmediğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"İşin normalleşmeye başlamasıyla özellikle üretici ve sonra tüketici fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesi gerekecek. Bu tabi zaman alacaktır. Çünkü insanlar bu sistemi test edecektir. Bunun sonucunda ikna oldukları takdirde, yeni girdileri yeni fiyatlarla oluşturdukça kur fiyatlarını da aşağı yöne çekeceklerdir. Özellikle son günlerdeki spekülatif kur artışlarından kaynaklanan fiyat artışlarındaki köpüğün alınması ve oradaki haksız kazançların geri döndürülmesi, fiyatların aşağı çekilmesi de ticaretin etik kuralları gereği olmazsa olmazdır."

Ankara Sanayi Odası, ASO Başkanı, Döviz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir, 'dövize endeksli Türk lirası mevduatı' sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:18 Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
14:25 Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: ASO Başkanı Özdebir, "dövize endeksli Türk lirası mevduatı" sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement