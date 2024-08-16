ASO Başkanı Seyit Ardıç, Enflasyon Muhasebesi Uygulamasını Eleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Enflasyon Muhasebesi Uygulamasını Eleştirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyon muhasebesi uygulamasının işletmeler üzerinde vergi etkisi yarattığını ve bu durumun özellikle öz kaynakları yetersiz olan şirketlerin zararına olduğunu belirtti.

16.08.2024 15:50
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyon muhasebesi uygulamasıyla ilgili, "Özellikle öz kaynakları yetersiz olan ve borçlanmaya giden şirketlerimiz başta olmak üzere işletmelerimiz, satışa konu etmedikleri değerler için vergi ödemek zorunda kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Ardıç, yazılı açıklamasında, birçok ülkede muhasebe standartları gereğince enflasyon düzeltmesi yapıldığını ancak bu işlemin işletmeler üzerinde vergi etkisi yaratmadığını bildirdi.

Türkiye'de ise enflasyon düzeltmesinin vergi açısından önemli etkilerinin olduğunu ifade eden Ardıç, "Gelinen süreçte enflasyon düzeltmesi, olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüşmektedir. Özellikle öz kaynakları yetersiz olan ve borçlanmaya giden şirketlerimiz başta olmak üzere işletmelerimiz, satışa konu etmedikleri değerler için vergi ödemek zorunda kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Kazanç üzerinden alınmayan, varlığı cezalandıran bir vergileme sistemi, işletmelerimiz üzerinde telafisi güç zararlara yol açabilir. Hem Anayasa'mızın vergilendirme hükümlerine hem de muhasebenin temel ilke ve esaslarına aykırılık teşkil eden bu uygulamanın gözden geçirilmesi, işletmelerimizin gerçek durumlarını daha iyi yansıtmaları ve karar verme süreçlerinde mali tabloların daha aydınlatıcı bilgi sağlaması açısından elzemdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç, Enflasyon Muhasebesi Uygulamasını Eleştirdi - Son Dakika

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