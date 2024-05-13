ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Enflasyonla Mücadeleye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Enflasyonla Mücadeleye Katkı Sağlayacak

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Enflasyonla Mücadeleye Katkı Sağlayacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardıç, paketin enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden olan mali disiplinin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti ve kamuda tasarrufun devreye alınmasının enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracağını ifade etti.

13.05.2024 16:25
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"yle ilgili "Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eş güdümünün sağlanmasına katkıda bulunacak ve enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ardıç, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Ardıç, paketin enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden olan ve daha önce dile getirdikleri mali disiplinin sağlanması açısından önemli olacağını bildirdi.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eş güdümünün sağlanmasına katkıda bulunacak ve enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır. Bu alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi, makro istikrar açısından fayda sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Enflasyonla Mücadeleye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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