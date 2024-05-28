ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin gelişmesi için çaba gösterecek - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin gelişmesi için çaba gösterecek

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin gelişmesi için çaba gösterecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin her iki ülke için de kazanç sağlayacak bir anlayışla gelişmesi için çaba göstereceklerini belirtti. Ardıç, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ikili ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve vize sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türk ve Tacik müteahhitlerin projeler üretebileceğini ve Tacik iş insanlarını Türkiye'ye yatırıma davet etti.

28.05.2024 15:57
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Türkiye- Tacikistan ilişkilerinin her iki ülke için de kazanç sağlayacak bir anlayışla gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye-Tacikistan İş Forumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Tacikistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Devlet Komitesi Başkanı Sultan Rahimzade, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve diğer ilgililerin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Ardıç, açılış konuşmasında, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin güçlü bir kültür mirası üzerinde yükseldiğini ifade etti.

Güçlü ve tarihi bağlara rağmen 500 milyon dolar civarındaki ikili ticaret hacminin mevcut düzeyinden memnun olmadıklarını belirten Ardıç, "Bunu 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Tacikistan'da 700 milyon dolar civarında toplam 52 müteahhitlik projesi gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıl itibarıyla Tacikistan'da 5. büyük yabancı yatırımcı konumundadır. Son 10 yıllık dönemde Türk firmalarınca Tacikistan'da gerçekleştirilen yatırımların tutarı 200 milyon doları geçmiştir." dedi.

Ardıç, bugün yeni versiyonu imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın yatırımları karşılıklı olarak artıracağını dile getirdi.

"Tacikistan, Orta Asya ve İpek Yolu bölgesinde anahtar bir mevkide"

Vize konusuna değinen Ardıç, bu konunun iş insanları için sorun olmaya devam ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Vizede yaşanan sıkıntıların, ticaret ve yatırımlar için ciddi bir caydırıcı etkisi var. Bu konu, bir an önce sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Birliğimiz ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Anlaşması'nı imzalamıştır. Kısa süre içinde Odanın çalışmalarına başlamasını umuyoruz."

Tacikistan'ın coğrafi olarak son derece avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Ardıç, "Orta Asya ve İpek Yolu bölgesinde anahtar bir mevkidedir. Çin'e yönelik taşımalarda önemli bir alternatif teşkil etmektedir. Biz, Türk iş dünyası olarak, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin her iki ülke için de kazanç sağlayacak bir anlayışla gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak da imzalanan anlaşmaların önemine işaret ederek, Tacikistan'ın stratejisini, hedeflerini ve dönüşümünü bildiklerini, bu çerçevede Türk ve Tacik müteahhitlerin projeler üretebileceklerini söyledi.

Tacik iş insanlarını Türkiye'ye yatırıma davet eden Olpak, Türkiye'nin eğitim ve sağlık sektöründeki gelişmelere dikkati çekti, ülkedeki hizmetlerden yararlanılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin gelişmesi için çaba gösterecek - Son Dakika

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