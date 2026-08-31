ASO Başkanından Ekonomi Açıklamaları

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Büyümeyi üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat ekseninde daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak temel hedefimiz olmalıdır" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 büyüdüğünü hatırlatan Ardıç, küresel ekonomideki belirsizliklere, artan jeopolitik risklere ve dezenflasyon sürecinin beraberinde getirdiği sıkı finansman şartlarına rağmen söz konusu büyümenin önemine değindi.

Ardıç, geçen yılın aynı çeyreğinde büyümenin yüzde 4,7 olduğu dikkati çekerek, Yıllık büyüme hızında belirgin bir yavaşlama görülmektedir. Buna karşılık, bir önceki çeyreğe göre büyümenin ilk çeyrekteki yüzde 0,3'ten yüzde 1,1'e yükselmesi, ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte dönemsel olarak yeniden ivme kazandığına işaret etmektedir. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralan sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek yeniden pozitif bölgeye geçmesi kıymetlidir. Ancak sanayinin performansını daha uzun vadeli bir perspektifle değerlendirmemiz gerekiyor. Geçen yılın ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün yüzde 6'nın üzerinde büyüdüğü dikkate alındığında, bugün gerçekleşen 2,4'lük artış üretimde bir toparlanmaya işaret etmekle birlikte, henüz güçlü ve kalıcı bir sanayi ivmesinden söz etmek için yeterli değildir. İnşaat sektörünün yüzde 1,9, kamu nihai tüketiminin yüzde 1,8 daraldığı ikinci çeyrekte sanayinin tüm şartlara rağmen yüzde 2,4 büyümesi üretim ekonomisi için çok kritik bir süreçtir" açıklamasında bulundu.

Yatırımlardaki ivme kaybının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin sözlerine ekleyen Ardıç, "Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki büyüme 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8,8, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3 seviyesindeyken ikinci çeyrekte yüzde 0,6'ya geriledi. Yatırımlardaki bu ivme kaybı, sanayimizin gelecekteki rekabet gücü, verimlilik artışı ve ihracat kapasitesi açısından önemli bir uyarı niteliğindedir ve dikkatli izlenmelidir. Özellikle makine ve teçhizat, dijitalleşme, otomasyon, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımları, sanayimizin gelecekteki rekabet gücünü, verimlilik artışını ve ihracat kapasitesini doğrudan belirlemektedir. Bu nedenle yüksek finansman maliyetlerinin, kredi şartlarının ve ekonomik belirsizliklerin üretken yatırımlar üzerindeki etkisinin azaltılması yönünde atılacak adımlar son derece önemlidir" ifadelerine yer verdi.

İlk çeyrekte ihracattaki yüzde 12,7'lik daralmanın ikinci çeyrekte yüzde 3,4'e gerilemesi olumlu bir gelişme olduğunu da ifade eden Ardıç, ilk çeyrekte yüzde 2 olan ithalattaki daralma da yüzde 6,4'e çıktığını ve bu tablonun net dış talep dengesi açısından olumlu bir kompozisyona işaret ettiğini kaydetti.

"Büyümeyi üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat ekseninde daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak temel hedefimiz olmalıdır"

Ardıç, gelecek dönemde temel önceliğin dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi, üretim ve yatırım kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi olması gerektiğini dile getirerek, "Fiyat istikrarının sağlanması sürdürülebilir büyümenin temel şartıdır. Ancak kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının; etkin bir sanayi politikası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, uygun finansmana erişim, teknolojik dönüşüm, verimlilik artışı ve ihracat politikalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Büyümeyi üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat ekseninde daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak temel hedefimiz olmalıdır" dedi.