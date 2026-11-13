ASO ile Çin Çevre Federasyonu, Antalya'daki COP31'de işbirliği mutabakatı imzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Çin Çevre Federasyonu (ACEF) ile karşılıklı bilgi paylaşımının artırılması ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası işbirliklerine bir yenisini ekledi.

ACEF ile hazırlanan mutabakat zaptı, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ve ACEF Kuşak ve Yol Eko-Sanayi İş Birliği Çalışma Komitesi Direktör Yardımcısı Şi Şiang tarafından imzalandı. İmza törenine ASO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer de katıldı.

Mutabakat zaptı kapsamında, iş eşleştirmeleri ve iş ağlarının genişletilmesi yoluyla iki kurumun üyeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş ve yatırım fırsatlarının karşılıklı paylaşılması hedefleniyor.

Ayrıca sanayinin gelişimini destekleyecek ortak araştırma ve eğitim programları, teknik ve mesleki eğitim ile girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi alanlarında işbirliği öngörülüyor.