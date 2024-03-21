ASO, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için yeni çalışma ofisi açtı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için ASO Hizmet Binası'nda tahsis ettiği yeni çalışma ofisi düzenlenen törenle açıldı.

ASO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun ASO Hizmet Binası'ndaki yeni çalışma ofisinin açılışı yapıldı. TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATO Başkanı Gürsel Baran, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan, ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, ASO Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç açılışta yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınma için kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde kadın girişimci sayısının artması, kaliteli ve kapsayıcı büyümenin önünü daha da açacaktır" dedi.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun özverili çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Ardıç, "Ülkemizin gelişmesi için kadınların hayatın her alanında varlığına, üretmesine, yaşatmasına ve birleştirmesine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

"Kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Ankara Sanayi Odası olarak kadının işgücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini ifade eden Ardıç, "ASO olarak sizlerin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, Başkent'e kadın girişimciler için bu ofisi kazandıran Ankara Sanayi Odası ve Kadın Girişimciler Kurulunu kutlayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadın girişimci oranı arttıysa kadın girişimciler kurulumuzun bu çalışmalarının rolü büyüktür. Bu vesileyle kadın girişimcilerimize sonsuz desteklerini esirgemeyen ASO Başkanımız Seyit Ardıç'ı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk ve Ankara İl Başkanımız Hande Öztürk'ü özellikle tebrik ediyorum. Ofisimizin kadın girişimcilerimize en iyi şekilde destek olacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ise ASO'nun koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni çalışma ofisini bizlere tahsis eden ve çalışmalarımıza sonsuz destek veren ASO Başkanımız Seyit Ardıç'a teşekkür ederim" diye konuştu. - ANKARA