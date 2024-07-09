ASO ve Anadolu OSB, ortak atık su arıtma tesisi için işbirliği protokolü imzaladı

Ekonomi

Temelli Sanayi Havzası'ndaki Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Anadolu OSB arasında, ortak atık su arıtma tesisi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolünün imza töreni Anadolu OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada yaptığı konuşmada, sanayi bölgelerinin verimli çalışabilmesi için temel unsurlardan birinin güçlü altyapı olduğunu belirtti.

Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel enerji kaynaklarına sürekli ve güvenilir erişim sağlayabilmenin firmaların sürdürülebilirliği için önem taşıdığını vurgulayan Ardıç, bunu sağlamaya çalışırken çevre duyarlılığına daha fazla odaklanmaları gerektiğini bildirdi.

Ardıç, ASO 2. OSB ve Anadolu OSB arasında imzalanan "Atık Su Arıtma Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Kurulmuş Olan Tesisten Faydalanılmasına Dair İş Birliği Protokolü"ne ilişkin şunları kaydetti:

"Yaşamın en temel kaynağı olan su kaynaklarımızı korumak sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor. Bu amaç doğrultusundaki protokolle her iki OSB'deki sanayicilerimizden kaynaklanan atık su, çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanacak, ortak tesiste arıtılarak geri kazandırılacak. Yani bu protokolle kısa bir süre önce Yeşil OSB Belgesi alan ASO 2. OSB ile Anadolu OSB çevresel duyarlılık için güçlü bir işbirliği ortaya koyuyor. Bu örnek işbirliğinin tüm OSB'lerimize yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefimiz olduğunu da vurgulamak istiyorum."

"Kaynaklar daha verimli kullanılacak"

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da "Komşu OSB'lerin birbirleriyle işbirliği yapabilmesi, benzer yatırımları ortak işletebilmesi lazım. Kaynaklar son derece sınırlı. İşbirliğiyle her iki OSB'de kaynaklar daha verimli kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ardıç ve Tuncay işbirliği protokolüne imza attı.