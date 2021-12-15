ASRİAD Başkanı Danışman: "Ülkemizin cari açığını kapatmaya endeksli çalışıyoruz"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ASRİAD'ın geniş vizyonu ve üye iş insanlarının güçlü birlikteliği ile Türkiye'nin cari açığını kapatmaya endeksli çalıştıklarını belirtti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ASRİAD Genel Merkez binasında düzenlenen ve ASRİAD'a yeni üye olan iş insanlarının üyelik belgesi ile "önce nitelik" plaketlerini aldığı "Serbest Kürsü" programına, Genel Başkan Danışman'ın yanı sıra ASRİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile üye ilişkileri komisyon üyeleri katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Adnan Danışman, 2017 yılında ciddi sivil toplum kuruluşu deneyimi olan iş insanlarıyla birlikte kurulan ASRİAD'ın 81 vilayetten kurucularla oluşturulduğunu ve bu durumun Anadolu'nun nabzını tutmak adına kendilerine çok büyük avantaj sağladığını kaydetti.

ASRİAD'ın fıtrata uyumlu, değer yargılarına dayalı olarak çağımızın ihtiyaç ve problemlerine uygun çözümler üretmek amacıyla örgütlendiğini, yaşayan ve rekabet edebilecek bir ekonomi üretmek hedefiyle yola çıktığını belirten Danışman, gelir ve servet dağılımının hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir düzleme ulaşmasını sağlamaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Danışman, ASRİAD çatısı altında çok ortaklı şirketler oluşturup katma değerli yatırımlar yapmayı önemsediklerini aktararak, "ASRİAD'ın geniş vizyonu ve üye iş insanlarının güçlü birlikteliği ile ülkemizin cari açığını kapatmaya endeksli olarak çalışıyoruz. Türkiye'nin halen ithal ettiği yüzlerce milyon dolar değerinde ürünlerin ortak yatırımlarla üretimini ve ihracatını yaptığımız takdirde ülkemizin cari açığını kapatmaya büyük fayda sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.