Üye Girişi
ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerekiyor" - Son Dakika

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerekiyor"

20.12.2021 18:12
ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerekiyor"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerektiğini, ekonomik meselelerin toplumsal psikolojiden fevkalade etkilendiği böyle dönemlerde olabildiğince siyaset malzemesi yapmadan ekonominin kendi gerçeklerini konuşmak gerektiğini belirti.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerektiğini, ekonomik meselelerin toplumsal psikolojiden fevkalade etkilendiği böyle dönemlerde olabildiğince siyaset malzemesi yapmadan ekonominin kendi gerçeklerini konuşmak gerektiğini belirti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya görüşlerine yer verilen Danışman, salgın sürecinin sonlarına doğru yaklaşmakta olduklarını umut ettiklerini ve bu sürecin getirdiği çok yüksek düzeyli ekonomik yükler olduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Danışman, küresel anlamda bir kısım sıkıntıların yığınla maliyet üretmekte olduğuna belirterek, enerji maliyetinden ham madde kısıtlarına, navlun sorunundan parasal genişlemelerin getirdiği enflasyon streslerine varıncaya kadar küresel anlamda problemlerin önemli negatif birikimlere sebep olduğunu belirtti.

Danışman, "Bütçeden ciddi anlamda vatandaşı destekleyen ekonomiler, GSYH küçülmeleri yaşamaktadırlar. 2021'in küçülme sorunları, 2022'ye de sorun aktarmak zorundadır." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin salgın sürecinden birçok ülkeye göre çok daha iyi şartlarda çıkmakta olduğunu belirten Danışman, şunları kaydetti:

"Ancak, kendi özel şartlarımız dolayısıyla yaşadığımız problemler toplumu etkileyecek seviyeye gelmiştir. Böyle dönemlerin karakteri gereği, zaten kur hareketleri dolayısıyla fakirleşme endişesiyle ekranlara gözünü dikmiş olan insanımıza daha fazla yük yüklememek ve gerilimi artırmamak son derece önem arz etmektedir. Olabildiğince nesnel ekonomi konuşmak zamanıdır. Ekonomi de soğukkanlı olmayı ve ortak menfaatleri koordine etmeyi gerektirir. Hiç kimsenin ve kurumun bu ülkenin üzerinde bir konumla meseleye yaklaşmasına gerek yoktur. Hepimizin aynı gemide olduğu gerçeği en yüksek ortak zeminimizdir. Onun iyileşmesi için gerekenler üzerinde kafa yormamız ve birbirimizin iyi niyetli değerlendirmelerini dinlememiz ve en doğruyu bulma istikametindeki müzakerelere katkı vermemiz şarttır.

Bu badireyi de atlatacağız. Elbette tortuları can sıkıcı olmaktadır. Kur maliyeti, fakirleştirici etki oluşturmaktadır. Faiz sorunu kadim bir sorundur. Hepsinin sonucu oluşan enflasyon, ekonomiyi yiyip bitirmektedir. Ancak, böyle dönemlerde en fazla ihtiyacımız olan şeyin teenni olduğunu hepimiz bir kez daha hatırlamalıyız. Sükunetle ekonomiyi hem konuşup hem de sorunlarını çözebiliriz. Gelecek günler daha iyi olacaktır."

Hamster Coin, Enflasyon, Siyaset, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASRİAD Genel Başkanı Danışman: 'Ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:36 Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
İşçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine CHP'den ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor İşçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine CHP'den ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
17:53
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 18:20:33. #1.12#
SON DAKİKA: ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerekiyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement