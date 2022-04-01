Assan Alüminyum'a, 'İhracatın Metalik Yıldızları'ndan 2 ödül birden - Son Dakika
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Assan Alüminyum'a, 'İhracatın Metalik Yıldızları'ndan 2 ödül birden

01.04.2022 12:00
Assan Alüminyum'a, 'İhracatın Metalik Yıldızları'ndan 2 ödül birden

Avrupa'nın alüminyum folyo üretim kapasitesiyle en büyük üreticisinden biri, Türkiye'nin ise lider yassı alüminyum üreticilerinden Assan Alüminyum, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları birliği (İDDMİB) tarafından her yıl düzenlenen 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödül töreninde 2...

Avrupa'nın alüminyum folyo üretim kapasitesiyle en büyük üreticisinden biri, Türkiye'nin ise lider yassı alüminyum üreticilerinden Assan Alüminyum, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları birliği (İDDMİB) tarafından her yıl düzenlenen 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödül töreninde 2 ödül birden aldı.

Demir ve dışı metaller sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ödüllendirildiği, her yıl İDDMİB tarafından düzenlenen 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödül töreni Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Türkiye'de alüminyum sektörünün en büyük üreticilerinden, alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük iki üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, ihracat performansıyla İDDMİB tarafından 2 ödüle layık görüldü. Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, yine holding iştiraklerinden Kibar Dış Ticaret aracılığıyla gerçekleştirdiği toplam ihracat ile Alüminyum Yassı Ürünler ve İDDMİB İhracat Şampiyonları kategorilerinde birinci olarak şampiyonluk ödülünü aldı.

Katma değeri yüksek ihracat

Otomotiv, sanayi, gıda gibi pek çok stratejik sektör için tedarik zincirinde kritik öneme sahip alüminyum, yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasıyla tüm dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik alanına da katkı sağlıyor. Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle gerçekleştirdiklerini ve bu sayede dünyanın her yerine ihracat yapabildiklerini belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Küresel ticarette zorlu pazarlardan Batı Avrupa şirketimizin doğal ihracat pazarını oluşturuyor. Alüminyum, sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren, küresel ekonomi için kritik önem arz eden sektörlerden biri. İleri teknoloji kullanarak sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda ürettiğimiz ürünleri 4 kıtada 70'i aşkın ülkeye ulaştırıyoruz. Bu faaliyetlerimizle ihracat şampiyonu olmaktan gurur duyuyoruz, bu başarı grafiğini sürdürülebilir kılmak en önemli odak alanlarımızdan olacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Assan Alüminyum'a, 'İhracatın Metalik Yıldızları'ndan 2 ödül birden

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Assan Alüminyum, İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Assan Alüminyum'a, 'İhracatın Metalik Yıldızları'ndan 2 ödül birden - Son Dakika


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