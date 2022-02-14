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Assan Alüminyum sürdürülebilirlik çalışmaları full sertifikasyon aldı - Son Dakika

Assan Alüminyum sürdürülebilirlik çalışmaları full sertifikasyon aldı

14.02.2022 11:05
Assan Alüminyum sürdürülebilirlik çalışmaları full sertifikasyon aldı

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları sonucunda alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi ASI'dan full performans standardı sertifikasını aldı.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları sonucunda alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi ASI'dan full performans standardı sertifikasını aldı.

Türkiye'de alüminyum sektörünün en büyük üreticilerinden ve alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük iki üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, geri dönüşüm çalışmaları ve yenilenebilir enerji üretimiyle dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, hayata geçirdiği başarılı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI (Aluminium Stewardship Initiative) tarafından sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösteren kuruşlara ve işletmelere verilen performans standardı sertifikasyonunu aldı. Daha önce pandemi sebebiyle ASI'dan provizyonel sertifikası bulunan şirket, hem Tuzla ve Dilovası yassı alüminyum üretim tesislerinde hem de geri dönüşüm tesislerindeki saha denetimini başarıyla tamamlayarak full sertifikasyon almayı başardı. Manavgat'ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisinde tüm üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştirmesi ve entegre geri dönüşüm tesisindeki yüzde 100 geri dönüşüm çalışmalarıyla da çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam ediyor.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör konuyla ilgili olarak, "Şirket olarak daha önce ülkemizde yassı alüminyum üreticileri arasında ilk olacak şekilde ASI provizyonel sertifikasını almaya hak kazanmıştık. Bir yıl içerisinde sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarımızı genişlettik. Marka değerlerimizden sürdürülebilirliği yönetişim, sosyal ve çevre boyutlarında ele alıyor, tüm süreçlerimize entegre etmeye yönelik faaliyetler gösteriyoruz. Üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat'ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji üretimiyle uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikaları alarak kapsam 2 emisyonlarımızın tamamını dengeliyoruz. Bunun yanında entegre geri dönüşüm tesisimizde geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyum geri dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi düşürmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu örnek çalışmalarımız ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından değerlendiriliyor. Sektörümüzün sürdürülebilirlik faaliyetlerine yön veren ASI tarafından full sertifikasyon ile ödüllendirilmek bizler için gurur ve mutluluk kaynağı oldu. 'Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz' anlayışımızla, iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sürdürülebilir ekosistemde değer yaratmaya devem edeceğiz" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan ASI CEO'su Fiona Solomon, "Şirketin provizyonelden 3 yıllık ASI performans standardı full sertifikasyona geçişini gönülden kutluyoruz. COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamalarına rağmen, firma ilgili işletmelerin ziyaretini mümkün kılarak ASI standart kriterlerinin denetlenmesini ve full sertifikasyona geçişi sağlayabildi. Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik prensiplerine bağlılığını göstermeye devam etmesinden, ergitme ve haddeleme operasyonlarının sosyal, çevresel ve ekonomik bağlamda sorumlu bir biçimde gerçekleştirildiğine dair ASI sertifikasyonu güvencesini müşterilerine sunabilmesinden memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, sektörde örnek sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dikkat çeken Assan Alüminyum ayrıca sektöründe ilk kez ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi alan şirket olarak sahip olduğu güçlü yönetişim altyapısını tescil etme fırsatı buluyor. - İSTANBUL

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Yenilenebilir Enerji, Assan Alüminyum, geri dönüşüm, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Assan Alüminyum sürdürülebilirlik çalışmaları full sertifikasyon aldı - Son Dakika Ekonomi


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