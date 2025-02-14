ASSET Global Lojistik\'ten \'Kardeş Aile Projesi\'ne Destek

Ekonomi

ASSET Global Lojistik, "2025 Aile Yılı" kapsamında İstanbul Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Kardeş Aile Projesi"ne destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan projelere İstanbul Valiliği ve iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor.

Kardeş Aile Projesi, yetim çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında, mağduriyeti tespit edilen, yetim ve kirada oturan 1270 aileye aylık 15 bin lira kira desteği sağlanması amaçlanıyor.

ASSET Global Lojistik de bu kapsamda Valiliğin çağrısına cevap veren şirketler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asset GLI Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tekin, projeye destek vermenin önemine dikkati çekti.

Kardeş Aile Projesi'nin, sosyal yardımlaşma ve aile birliğinin güçlenmesi adına, zorunlu temel ihtiyaçlara katkı sağlayan önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Tekin, "İstanbul Valiliğinin başlattığı Kardeş Aile projesine iş dünyası olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Projeye öncülük eden değerli Valimiz Davut Gül Bey'e bu önemli sosyal sorumluluk projesi için teşekkür ediyoruz. Yetim çocuklarımızın güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanına kavuşmaları için devletimizle birlikte, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İş dünyasındaki tüm firmaları da bu anlamlı projeye katkı sunmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.