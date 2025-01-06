Astor Enerji'den 1,1 Milyar Liralık Yeni Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Astor Enerji'den 1,1 Milyar Liralık Yeni Yatırım

Astor Enerji, yeni teşvikle üretim kapasitesini artırarak enerji sektörüne katkı sağlayacak.

06.01.2025 10:47
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Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla aldığı yeni teşvikle üretim kapasitesini artıracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, transformatör ve anahtarlama ürünleri imalatçısı Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla son teknoloji bir üretim tesisinin kurulmasına yönelik toplam yatırım tutarı 1,1 milyar lira olan teşvik aldı.

Alınan teşvikle hayata geçirilecek fabrika 82 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Söz konusu yeni yatırımla anahtarlama ürünlerinde, güç transformatör grubunda ve dağıtım trafolarında kapasite artışı sağlanmış olacak.

Şirket ayrıca, bakır ve alüminyum izolasyon malzemelerinin üretimini, yerli kaynak kullanımını artırarak maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak.

Tesiste, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan invertörlerin üretimi de gerçekleştirilecek. Bu yatırımla Astor Enerji, hem yerel hem de küresel pazarlarda sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek Türkiye'nin enerji sektörüne katma değer sağlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yatırım ve Teknik Hizmetler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık, Türkiye'nin enerji sektörüne yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 1,1 milyar liralık teşvik, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda ülkemizin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bundan da öte enerji ihracatı için de büyük önem taşıyor. Bu yatırımla hem yerel hem de global pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelerek, sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji'den 1,1 Milyar Liralık Yeni Yatırım - Son Dakika

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