Astor Enerji'den Sugözü Santrali'ne Yeni Transformatör - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Astor Enerji'den Sugözü Santrali'ne Yeni Transformatör

Astor Enerji, Sugözü Enerji Santrali için ikinci transformatörün sevkiyatını tamamladı.

29.01.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astor Enerji, Sugözü Enerji Santrali'nde kullanılacak ikinci transformatörün sevkiyatını tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1308 megavat gücündeki santralde kullanılacak 675 megavat kapasiteli iki transformatör, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayacak.

Astor Enerji, santralin güç iletim altyapısında yer alan ilk transformatörü başarıyla devreye alıp tüm test süreçlerinden sorunsuz geçerek kesintisiz enerji üretimini güvence altına aldıktan sonra ikinci transformatörün sahaya nakil sürecini tamamladı.

İkinci transformatörün de kısa sürede devreye alınacağına işaret edilen açıklamada, bu sayede santralin enerji iletim kapasitesinin artacağı ve işletme güvenliği ile sürdürülebilirliğin üst seviyelere taşınacağı kaydedildi.

Astor Enerji'nin ürettiği yüksek kapasiteli transformatörler, İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nin güvenilir ve verimli enerji üretimi hedeflerini desteklerken, yerli üretim ekipmanlarının tercih edilmesi santralin uzun ömürlü ve yüksek performanslı çalışmasını da sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alişan Taştan, Türkiye'nin enerji altyapısının yerli imkanlarla üretilmiş yüksek verimlilik ve güç seviyelerindeki ürünlerle yenilenmesi için katkı sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Taştan, şirketin yerli ve kaliteli üretim kapasitesiyle hayata geçirilen iş birliklerinin, güvenilir ve modern çözümlere erişimi kolaylaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sugözü Enerji Santrali, 1308 megavat kurulu güç kapasitesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılayarak yılda 9 milyar kilovatsaat enerji üretme kapasitesine sahip. Bu başarıda, Astor Enerji'nin vizyoner yaklaşımı ve çalışma arkadaşlarımızın katkısı büyük rol oynuyor. Her biri 675 megavolt amperlik kapasiteye sahip iki transformatörle santralin kesintisiz ve verimli enerji üretim kapasitesinin sağlanmasına katkıda bulunan herkese emekleri için teşekkür ediyor, başarılarından dolayı tebriklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji'den Sugözü Santrali'ne Yeni Transformatör - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: Astor Enerji'den Sugözü Santrali'ne Yeni Transformatör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.