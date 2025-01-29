Astor Enerji'den Sugözü Santrali'ne Yeni Transformatör

Ekonomi

Astor Enerji, Sugözü Enerji Santrali'nde kullanılacak ikinci transformatörün sevkiyatını tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1308 megavat gücündeki santralde kullanılacak 675 megavat kapasiteli iki transformatör, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayacak.

Astor Enerji, santralin güç iletim altyapısında yer alan ilk transformatörü başarıyla devreye alıp tüm test süreçlerinden sorunsuz geçerek kesintisiz enerji üretimini güvence altına aldıktan sonra ikinci transformatörün sahaya nakil sürecini tamamladı.

İkinci transformatörün de kısa sürede devreye alınacağına işaret edilen açıklamada, bu sayede santralin enerji iletim kapasitesinin artacağı ve işletme güvenliği ile sürdürülebilirliğin üst seviyelere taşınacağı kaydedildi.

Astor Enerji'nin ürettiği yüksek kapasiteli transformatörler, İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nin güvenilir ve verimli enerji üretimi hedeflerini desteklerken, yerli üretim ekipmanlarının tercih edilmesi santralin uzun ömürlü ve yüksek performanslı çalışmasını da sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alişan Taştan, Türkiye'nin enerji altyapısının yerli imkanlarla üretilmiş yüksek verimlilik ve güç seviyelerindeki ürünlerle yenilenmesi için katkı sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Taştan, şirketin yerli ve kaliteli üretim kapasitesiyle hayata geçirilen iş birliklerinin, güvenilir ve modern çözümlere erişimi kolaylaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sugözü Enerji Santrali, 1308 megavat kurulu güç kapasitesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılayarak yılda 9 milyar kilovatsaat enerji üretme kapasitesine sahip. Bu başarıda, Astor Enerji'nin vizyoner yaklaşımı ve çalışma arkadaşlarımızın katkısı büyük rol oynuyor. Her biri 675 megavolt amperlik kapasiteye sahip iki transformatörle santralin kesintisiz ve verimli enerji üretim kapasitesinin sağlanmasına katkıda bulunan herkese emekleri için teşekkür ediyor, başarılarından dolayı tebriklerimi iletiyorum."