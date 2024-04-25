Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 898 Rus turistle Samsun Limanı'na demirledi - Son Dakika
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Ekonomi

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 898 Rus turistle Samsun Limanı'na demirledi

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 898 Rus turistle Samsun Limanı\'na demirledi

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 898'i Rus turist olmak üzere mürettebatı ile birlikte toplam bin 336 kişilik kafilesi ile Samsun'a geldi. Geminin bakımlarının tamamlanmasının ardından Samsun'u ziyaret etti. Rus turistler, Samsun'da vakit geçirip alışveriş yapacaklarını belirtti. Kruvaziyer geminin bundan sonraki süreçte 2 haftada bir Samsun'a geleceği öğrenildi.

25.04.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 3 aylık aranın ardından 898 Rus turistle Samsun Limanı'na demirledi.

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 898'i Rus turist olmak üzere mürettebatı ile birlikte toplam bin 336 kişilik kafilesi ile Samsun'a geldi. En son 18 Ocak'ta Samsun'a turistleri getiren kruvaziyer gemi, bakımlarının tamamlanmasının ardından dün Amasra'dan yola çıkarak, bugün tekrar Samsun'u ziyaret etti.

"Samsun'dan sevdiklerimize hediyeler alacağız"

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan demir aldıktan sonra Türkiye'deki bazı illeri gezen Rus turistler, bu sabah geldikleri Samsun'da akşama kadar vakit geçirip, alışveriş yapacaklar. Aylar sonra Samsun'a ayak basan turistler, "Samsun'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Burası çok güzel bir şehir. Tarihi yerleri ve şehri gezeceğiz. Sevdiklerimize hediyeler alacağız" ifadelerini kullandılar.

Ocak ayında bakıma alınan ve 3 ay Samsun'a gelmeyen kruvaziyer geminin, bundan sonraki süreçte 2 haftada bir Samsun'a geleceği öğrenildi. Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a gideceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 898 Rus turistle Samsun Limanı'na demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi 898 Rus turistle Samsun Limanı'na demirledi - Son Dakika
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