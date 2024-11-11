AstraZeneca'dan Yapay Zeka Oturumu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AstraZeneca'dan Yapay Zeka Oturumu

AstraZeneca\'dan Yapay Zeka Oturumu

AstraZeneca, Brand Week İstanbul'da yapay zeka ile sağlıkta devrim konulu oturum düzenledi.

11.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AstraZeneca Türkiye, Brand Week İstanbul'da "Bilimin Dijital Yol Arkadaşı: Yapay Zeka ile Daha Fazlası Mümkün mü?" konulu oturum gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz moderatörlüğünde yapılan oturumda AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Eczacı Serkan Barış, AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem ve AstraZeneca Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Dijital Müdürü Yağız Aydemir, yapay zekanın ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarında, erken tanı ve teşhis süreçlerinde, şirket içinde çalışan verimliliğini artırmada nasıl kullanıldığını anlattı.

Açıklamada oturumdaki konuşmalarına yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Eczacı Serkan Barış, yapay zekanın ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerindeki rolü ve katkılarını aktardı.

Barış, yapay zekanın, sağlık sektöründe devrim yarattığını vurgulayarak, geleneksel yöntemlerle uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme süreçlerinin yapay zekayla çok kısa sürelere indiğinin altını çizdi.

AstraZeneca olarak ilaçların AR-GE süreçlerinde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Barış, şunları kaydetti:

"Bu teknolojiler sayesinde, onkoloji ve kronik hastalıklar gibi alanlarda kişiselleştirilmiş ilaç stratejileri geliştirebiliyoruz. Örneğin, Evinova dijital sağlık birimimiz aracılığıyla yapay zeka teknolojisini kullanarak klinik araştırmaların etkinliğini artırıyoruz. Hacettepe ve Ege üniversiteleri ile iş birliği yaparak binlerce radyolojik görüntüyü analiz eden projeler gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka, ilaç endüstrisini de kökünden değiştiriyor ve AstraZeneca olarak bu dönüşümün öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz."

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem de yapay zekanın erken teşhis süreçlerine olan etkisine değinerek, AstraZeneca'nın daha kısa sürede daha doğru teşhis sağlamak için yapay zekanın sunduğu avantajları nasıl kullandıklarını ve bu kapsamda yaptıkları işbirliklerinin detaylarını paylaştı.

Erem, Qure.ai firmasıyla işbirliği yaparak akciğer kanseri taramalarında yapay zeka tabanlı algoritmalar geliştirdiklerini ifade ederek, " Marmara Üniversitesi'ne sağladığımız koşulsuz katkı ile giyilebilir teknoloji kullanılarak kalp yetersizliğinin yapay zeka ile daha erken tespit edilmesini sağlayacak PROHEART-AI projesi hayata geçirildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine koşulsuz desteğimiz ile ise 'Sağlıkta Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm' projesi kapsamında yapay zeka teknolojisinin kalp yetersizliğinin erken tanısında kullanıldığı yenilikçi bir tanı protokolü uygulandı. Bunun gibi daha birçok örneğini paylaştığım tüm iş birliklerimiz yapay zekanın erken teşhis süreçlerinde ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor." açıklamalarında bulundu.

"Şirket içi faaliyetlerimizde de olukça etkili bir potansiyele sahip"

AstraZeneca Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Dijital Müdürü Yağız Aydemir ise şirket olarak, yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek çalışanlarının verimliliğini ve performansını artırma yönünde önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Çalışma arkadaşlarının günlük işlerinde yapay zeka kullanımının veri analizinden işe alım süreçlerine kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını bildiren Aydemir, işe alım süreçlerinde kullandıkları Talent Acquisition GPT gibi platformların, aday tarama ve değerlendirme işlemlerini otomatikleştirerek insan kaynakları ekiplerinin daha hızlı ve verimli çalışmalarına olanak tanıdığını belirtti.

Aydemir, "Synthesia ve Jasper gibi araçlar ise eğitim ve içerik üretiminde bizlere hız ve doğruluk sağlıyor. Kısacası yapay zeka, sadece ilaç geliştirme süreçlerimizde değil aynı zamanda şirket içi faaliyetlerimizde de olukça etkili bir potansiyele sahip. Yapay zekanın diğer bir etkisini sağlık sektöründe yarattığı ekosistem ile görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oturumun moderatörlüğünü yapan AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz da yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın, birçok sektörde oyunun kurallarını değiştiren, dönüştürücü bir güç olduğunu ifade etti.

AstraZeneca'da sağlıkta en iyi sonuçların insan ve yapay zeka iş birliği ile elde edilebileceğine ve bu işbirliğinin sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletirken hastalara daha etkin çözümler ve tedaviler sunacağına inandıklarının altını çizen Kiraz, "AstraZeneca'da, sağlık sektöründe insan ve yapay zeka birlikteliğinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza devam etmekten ve bilim dünyasını yapay zeka gibi yenilikçi yol arkadaşlarıyla keşfetmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Brand Week İstanbul, AstraZeneca, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AstraZeneca'dan Yapay Zeka Oturumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: AstraZeneca'dan Yapay Zeka Oturumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.