AstraZeneca'nın Filosu Elektrikli Araçlarla Yenileniyor

Ayvens Türkiye ile AstraZeneca Türkiye arasında mobilite alanında devam eden işbirliği kapsamında 169 araç, elektrikli modellerle yenilenecek.

AstraZeneca Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, mobilite çözümleri firması ALD Automotive ile filo kiralama şirketi LeasePlan'in küresel ölçekteki birleşmesinden kurulan Ayvens, ilaç şirketi AstraZeneca'nın küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, mevcut filosunu elektriklendirmeye devam ediyor.

Taraflar arasındaki işbirliği kapsamında, bugüne kadar AstraZeneca Türkiye'nin filosunda bulunan 299 aracı elektrikli modellere dönüştüren Ayvens, 169 adet aracın dönüşümünü daha tamamlayacak.

Ayvens, 42 ülkede 14 binden fazla çalışan ve 636 bini elektrikli modellerden oluşan 3,2 milyon araçlık filosuyla, sürdürülebilir mobiliteye yön veren şirketler arasında yer alıyor.

"Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 5'i sağlık sisteminden kaynaklanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Eczacı Serkan Barış, "Sıfır Karbon Taahhüdü" kapsamında 2030'a kadar tüm tedarik zincirinde karbon negatif olmayı hedeflediklerini belirtti.

AstraZeneca'nın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bir ilaç şirketinden fazlasını temsil ettiğini aktaran Barış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğimizin sağlıklı insanlar, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gezegene bağlı olduğunun farkındayız. Bu nedenle sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyor, bu alanda sorumluluklarımızı belirliyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz. Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 5'i sağlık sisteminden kaynaklanırken, iklim değişikliği, sağlık sisteminin yeni risklerle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu nedenle sağlık sisteminin tüm paydaşlarının toplum ve gezegenin sağlığı için cesur adımlar atmasına ihtiyaç var."

Ayvens ile yürüttükleri stratejik işbirliği sayesinde Türkiye'deki tüm araç filosunu yüzde 100 elektrikli hale getirme hedeflerine güçlü bir ivme kazandırdıklarına değinen Barış, AstraZeneca'da toplumun ve gezegenin sağlığına ilişkin sorumlulukların, bir bütün olarak ele alındığını vurguladı.

Barış, çevresel etkilerini en aza indirmek ve karbon emisyonlarını sıfırlamak için çalışmalarını hızlandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak ilk kez 2022'de merkez ofis çalışanlarımızın araçlarını hibrite çevirerek başlattığımız süreci, daha da ileriye taşıdık. Bu yıl sürecin tamamlanmasını planlıyoruz. Böylece 500'den fazla aracın bulunduğu filomuzun tamamı sadece elektrikli araçlarla hizmet verecek. Teknolojiden güç alarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda kararlılıkla ilerlemeye, gezegenimize, insanlığa ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuza bağlı kalmaya devam edeceğiz."

"Şirket araçları, çevreye yayılan emisyonun önemli kaynaklarından biri"

Ayvens Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay da mobilite alanındaki sürdürülebilirlik çalışmaları arasında en önemli adımın, elektrikli araçlara geçiş olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir mobilitenin önde gelen şirketlerinden biri olarak elektrifikasyona öncülük etmeye ve bu alanda müşterilerine uygun, esnek çözümler sunmaya devam ettiklerine değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"İki operasyonel kiralama liderinin onlarca yıllık mirası üzerine inşa ettiğimiz Ayvens olarak amacımız, daha sorunsuz, sürdürülebilir, erişilebilir bir mobilite anlayışıyla dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için hayatın daha iyi akmasını sağlamak. Şirket araçları, çevreye yayılan emisyonun önemli kaynaklarından biri. Bu yüzden şirketlerin filolarına kattıkları her bir elektrikli araç, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım."

Oktay, AstraZeneca Türkiye'nin tüm filosunun elektrikli araçlara geçişinin çok büyük ve önemli hacme sahip bir proje olduğuna, "Her Adımda Daha İyiye" sloganını sahiplendiklerine ve sundukları çözümlerle müşterilerine, çalışanlarına ve gezegene her adımda somut fayda sağlamaya öncelik verdiklerine değindi.

Bu bakış açısıyla, mobilitede karbon emisyonunun azaltılmasına öncülük edecek uygulamaları ve çözümleri tüm iş ortaklarına sunmaya devam ettiklerini aktaran Oktay, "Tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir mobilite alanında destek oluyor, her adımda daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.