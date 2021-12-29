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Asya borsaları, Avustralya hariç geriledi - Son Dakika

Asya borsaları, Avustralya hariç geriledi

29.12.2021 10:34
Asya borsaları, Avustralya hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışı varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Japonya, Güney Kore ve Tayland sonbaharda gevşettiği ülkeye giriş tedbirleri ve karantina uygulamalarını, Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle yeniden devreye alırken, Çin de hastalığın yayılımını önlemek amacıyla kısıtlamalara başvurdu. Uzmanlar, dünya nüfusunun önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Asya'da sıkılaştırılan tedbirlerin varyantın yayılımını yavaşlatmaya yardımcı olsa da gelecek birkaç ayın kritik olacağı uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler karşısında halihazırda çeşitli sektörlerde borç çevirme problemleri ile mücadele eden Çin'de, ülke merkez bankası yerel finans kurumlarının Hong Kong'da yurt dışına tahvil ihraç etme düzenlemelerini basitleştirdiklerini bildirdi. Ülke sanayi bakanlığı da yerel bakır kaynakları ve demir cevheri aramalarını güçlendireceklerini duyurdu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,91 azalarak 3.597 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 gerileyerek 2.993 puan olurken, pozitif ayrışan Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,2 artarak 7.510 puana yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,56 azalışla 28.907 puandan kapandı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 114,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 57.910 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,05 düşüşle 23.0,37 puanda bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları, Avustralya hariç geriledi - Son Dakika Ekonomi


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