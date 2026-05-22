Asya Borsaları Barış Umutlarıyla Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsaları Barış Umutlarıyla Yükseliyor

22.05.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran görüşmelerindeki iyimserlik ve Japonya'da enflasyonun yavaşlaması Asya borsalarını olumlu etkiliyor.

Asya borsaları, ABD-İran arasındaki barış umutlarının güçlenmesi ve Japonya'da enflasyonun yavaşlamasıyla pozitif seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD-İran hattındaki olumlu haber akışı yakın zamanda bölgedeki gerginliklerin sona erebileceğine yönelik umutları besledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirtti.

Analistler, bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesinin, tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verdiğini belirtti.

Asya tarafında pozitif bir seyir hakimken, Japonya'da enflasyon nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile tahminlerin altında kalırken, mart ayındaki veriye göre yavaşlama sinyali verdi.

Çekirdek enflasyon da yüzde 1,4 ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) hedefinin altında kaldı.

Orta Doğu kaynaklı enflasyon korkularıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

Ülkede enflasyonun gelecek aylarda Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının ekonomiye yansımalarıyla hızlanabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,74 yükselişle 63.375 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 artışla 7.847,71 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 4.110 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 25.650 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 değer kazancıyla 75.676 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Barış Umutlarıyla Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:26
Onu daha önce böyle görmediniz Davul çalarak kendinden geçti
Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti
10:16
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı
Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:31:46. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Barış Umutlarıyla Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.