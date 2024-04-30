Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif Seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif Seyrediyor

Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif Seyrediyor

Küresel piyasalarda şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Çin'de imalat sanayi PMI verisi beklentilerin üzerinde gelirken, hizmet sektörü PMI tahminlerin altında kaldı. Japonya'da ise işsizlik oranı yükselirken, öncü sanayi üretimi tahminlerin üzerinde artış kaydetti. Nikkei 225 endeksi Japonya'da yükselirken, Kospi endeksi Güney Kore'de hafif bir yükseliş gösterdi. Şanghay Bileşik endeksi Çin'de değer kaybederken, Hang Seng endeksi ise hafif bir yükseliş kaydetti. Hindistan'da Sensex endeksi ise artışla işlem görüyor.

30.04.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlerken, Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini belirtti.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 50,4 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, veri bir önceki aya göre yavaşlamaya işaret etti.

Ülkede aynı dönemde hizmet sektörü PMI 51,2 ile tahminlerin altında kalırken, bileşik PMI 51,7 oldu. Caixin imalat sanayi PMI ise 51,4 ile öngörüleri aştı.

Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik oranı martta yüzde 2,6'ya çıkarken, öncü sanayi üretimi martta yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, dün 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesi, günü yüzde 1 azalışla 156,34 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 156,83'den işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 38.379 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.692 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.106 puan, Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 17.761 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.985 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Çin Hariç Pozitif Seyrediyor - Son Dakika

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