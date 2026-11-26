Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde son dönemde yaşanan kayıpların ardından yatırımcıların bu hisselerde fırsat alımları yapmasıyla Çin hariç pozitif seyrediyor.

Yapay zeka odaklı yatırımlara ilişkin artan şüpheler nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan sert hareketler, küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevine geri dönüşü, yapay zeka sektörünün merkezindeki liderlik boşluğuna ilişkin endişeleri yatıştırmış olsa da harcamalar ve artan borçlanma maliyetlerine yönelik kaygılar sürüyor.

Öte yandan, ABD yönetimi, imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretim politikaları nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

Bu kapsamda Çin'den ithal edilen ürünlerin geneline yüzde 20'ye kadar, tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirlenen ürün gruplarına ise yüzde 10'a kadar ek gümrük vergisi uygulanması öneriliyor.

Asya tarafında ise teknoloji hisselerinde son dönemde yaşanan kayıpların ardından düşük fiyatları fırsat olarak gören yatırımcıların alıma geçmesi, bölge endekslerindeki yükselişlerde etkili oldu.

Güney Kore Merkez Bankası, enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmeye devam etmesi ve güçlü ekonomik büyümenin para politikasını sıkılaştırmaya olanak sağlaması nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Naoki Tamura, yaptığı açıklamada, enflasyonun hedefin üzerine çıkma belirtileri göstermesi halinde faiz artırımlarını hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,29 artışla 4.711,21 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,84 kazançla 57.492 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 3.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kazançla 22.338 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 84.420 puanda seyrediyor.