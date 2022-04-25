Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

25.04.2022 10:58
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak sürmesi ve para politikalarının beklenenden daha hızlı sıkılaşacağına işaret eden yetkililerin açıklamaları, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Mevcut durumda tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını kapsamında devam eden şehir kapatmaları da bölgesel bazda en önemli risk faktörü olarak gündemde kalmayı sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,1 azalarak 2.929 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 2.657 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,90 düşüşle 26.591 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 128,2 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kayıpla 56.659 puanda, Hong Kong'da Hani Sen endeksi yüzde 3,7 azalışla 19.871 puanda seyrediyor.

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Merkez Bankası, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika


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