Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve bu paralelde güçlenen resesyon endişeleri ile piyasalarda oynaklık sürerken, bugün Asya genelinde yoğun veri akışı da yakından takip edildi.

Çin'de açıklanan verilere göre, haziranda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) son 13 ayın en yüksek seviyesi olan 51,7'ye çıktı. Beklentilerin üzerinde gelen veri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonominin normalleşmeye başladığına yönelik öngörüleri destekledi.

Güney Kore ve Tayvan'da açıklanan sanayi üretimi verileri yavaşlamaya işaret ederken, Japonya'da haziran ayı enflasyonu yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik haziranda yüzde 2,6'ya çıkarken, imalat sanayi PMI ise 52,7 ile güçlü kalmaya devam etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.388 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 2.305 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 25.936 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 135,4'te dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kayıpla 52.632 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.