Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Rusya- Ukrayna gerilimi nedeniyle oynaklığın yüksek seyrettiği küresel pay piyasalarında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri risk iştahını nispeten artırdı.

Çinli emlak geliştiricisi Zhenro'nun, yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine dair açıklama yapmasının ardından şirketin hisseleri borsada işleme kapatıldı. Söz konusu gelişmenin Çin'de emlak sektörüne yönelik borç çevirme problemlerini yeniden gündemin üst sıralarına taşımasıyla güne düşüşle başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın azalan jeopolitik risk algısıyla kayıpların bir kısmının telafi edildiği gözlendi.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede şubatta önceki aya göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2,5 puan azalarak 52,9'a, hizmet sektörü PMI 4,9 puan gerileyerek 42,7'ye indi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.490 puanla ve Güney Kore'de Kospi endeksi 2.744 puanla cuma günkü kapanış seviyelerinin hemen altından günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalışla kapanışta 26.911 puan olurken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 114,9 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 58.051 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.110 puanda seyrediyor.