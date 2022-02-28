Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından oynaklığın yüksek seyrettiği gözlenirken, artan emtia fiyatları ve devreye alınan yaptırımların başta enflasyon ve büyüme olmak üzere ülke ekonomilerine yansımaları konusunda endişeler giderek derinleşiyor.

İki ülke arasındaki gerilimin faturasının ağır olacağını belirten analistler, Rusya'ya getirilen yaptırımların etkisinin başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelere de yayılabileceğini, bu durumun halihazırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası zayıf seyreden küresel büyüme rakamlarındaki toparlanmayı geciktirebileceğini söyledi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ocakta 1,3 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar yıllık yüzde 1,6 artışla tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışa Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 artarak 3.462 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,84 yükselerek 2.699 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 artışla 26.627 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,6 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 primle 55.979 puanda, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 düşüşle 22.713 puanda seyrediyor.