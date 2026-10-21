Asya borsaları karışık seyrederken Kospi yüzde 3,29, Nikkei yüzde 0,97 yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyrederken Kospi yüzde 3,29, Nikkei yüzde 0,97 yükseldi

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Yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle Asya borsaları karışık seyrediyor. Güney Kore'de Kospi yüzde 3,29 artışla 5.736 puandan, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,97 yükselişle 64.696 puandan kapandı.

Asya borsaları, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Dün, petrol fiyatlarının gerilemesi ve beklentileri aşan şirket bilançolarının teknoloji hisselerindeki oynaklığı sınırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen şirket karları yapay zeka temasına ilişkin endişelerin bir ölçüde hafiflemesine katkı sağlıyor. Ancak yüksek beklentilerin şirket bazında fiyat oynaklığına yol açabileceğine dair tahminler de öne çıkıyor.

Yapay zeka teması şirket karlarının ve ekonomik büyümenin uzun vadeli itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, bu gelişmeden hangi şirketlerin fayda sağlayacağını değerlendirirken giderek daha seçici davranıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler de küresel piyasaların yön arayışına girmesine neden oluyor.

New York borsasında görülen alış ağırlıklı seyir bugün Asya tarafında Güney Kore ve Japonya borsalarına da taşınırken yapay zeka yatırımlarının kara dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin belirsizlikler bölge piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan Japonya'da eylül ayına ilişkin ihracat yüzde 16,7 artarak beklentilerin altında kalırken ağustos ayına göre de yavaşladı. Japonya'nın ihracatındaki artışta yarı iletkenlere ve yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,29 artışla 5.736 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,97 yükselişle 64.696 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50 azalışla 3.716 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60 kayıpla 23.710 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 73.755 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaGüney KoreTeknolojiOrta DoğuJaponyaEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyrederken Kospi yüzde 3,29, Nikkei yüzde 0,97 yükseldi - Son Dakika
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