Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

18.09.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in faiz indirimine rağmen, enflasyon ve istihdam endişeleri Asya borsalarını etkiliyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini indirmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama yönelik risklere işaret etmesiyle karışık seyrediyor.

Dünya genelinde tarifelerin ekonomiler üzerinde oluşturduğu endişeler, merkez bankalarının politika alanlarında daraltıcı etki yapıyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, ABD başta olmak üzere ülkelerin enflasyon hedeflerini tutturmalarını zorlaştırırken istihdam konusunda da soru işaretlerini belirginleştiriyor.

Asya tarafında karışık bir seyir hakimken Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından dolara bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Bölgede Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikaları kararları yatırımcılar tarafından beklenirken Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın istifasının ardından oluşan siyasi belirsizlik ortamında BoJ'un faiz oranını değiştirmemesi öngörülüyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri temmuzda aylık yüzde 4,6 düşerken yıllık bazda yüzde 4,9 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 45.329 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 yükselişle 3.461 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.821 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalışla 26.439 puanda bulunurken, Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 83.005 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:11:08. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.