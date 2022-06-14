Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

14.06.2022 10:45
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona iteceği endişesi, küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışı, bu sabah itibarıyla para piyasalarında yüzde 95 ihtimalle bankanın faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna gelirken, bu durum tahvil piyasalarında satış eğilimini güçlendirdi. Artan dolar talebi de diğer ülke para birimlerini baskılamaya devam etti ve dün 135,2 ile tarihi zirvesini test eden dolar/yen paritesi, ekonomi yönetiminin açıklamaları ile kısmen geri çekilerek 134,3 seviyesinde dengelendi.

Ekonomiyi desteklemek için gevşek para politikası uygulamasına devam edeceği mesajını yineleyen Japonya Merkez Bankası, çıkan haberlerin aksine getiri eğrisi hedefini korumak için tahvil alımlarını artırdığını duyurdu. Bankanın, cuma günkü faiz kararı öncesi yendeki zayıflama karşısında tahvil alımlarına ara verebileceği iddia edilmişti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artarak 3.289 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 2.493 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 26.630 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 52.678 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 21.050 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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