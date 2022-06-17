Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

17.06.2022 10:14
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugünkü toplantısında, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, "finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere özen gösterilmesi gerektiği" mesajı verdi.

Dolar/yen paritesinin hafta içinde tarihi zirvesini test etmesinin ardından düşük bir ihtimal olsa da para politikasında ince bir ayar yapılabileceği beklentileri gündeme gelmişti. Dün Japon hükümeti, ülke para birimindeki değer kaybına karşı Banka'ya tedbirli olma çağrısı yapmıştı. Buna karşın hafta içinde son yılların en büyük tahvil alımını yaparak Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizini yüzde 0,25 seviyesinde tutma taahhüdünü yerine getiren BoJ, ultra gevşek politikasından geri adım atmamış oldu.

Analistler, Banka'nın "fiyat hedefini tutturmak için yendeki hareketliliğin önemli olduğu" mesajı verdiğini ancak döviz kuru gelişmelerine odaklanarak politikayı yönlendirmeyeceğini net bir şekilde vurguladığını belirtti.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonomiyi desteklemek için mevcut güçlü para politikasını sürdürmenin makul olduğunu belirterek, "Döviz kurlarının ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Geleceğe dönük finansal ve ekonomik görünüm oldukça belirsizken, yendeki hızlı zayıflama da negatif etki yaratıyor ancak getiri eğrisi kontrolü yoluyla ekonomiyi destekleme fikrimizde değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

BoJ'un "güvercin" tutumuna karşın küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikaları, resesyon kaygılarının artmasına ve risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artarak 3.319 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalarak 2.441 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 25.963 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,6 üzerinde 134,3'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 51.203 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 21.069 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Banka, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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