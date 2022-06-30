Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

30.06.2022 11:03
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, enflasyon ve resesyon endişeleri ile karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, enflasyon ve resesyon endişeleri ile karışık bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen merkez bankacılığı forumunda yetkililerin yaptığı açıklamalar, yüksek enflasyon karşısında resesyon olasılığına rağmen ne gerekiyorsa yapılacağına işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırıcı politikaların ülke ekonomisi için beraberinde sıkıntılar getirebileceğini, ancak ekonomideki dinamiklerin söz konusu politikalarla başa çıkabilecek durumda olduğunu söyledi. ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve bu paralelde güçlenen resesyon endişeleri ile piyasalarda oynaklık sürerken, bugün Asya genelinde yoğun veri akışı da yön arayışının öne çıkmasını beraberinde getirdi.

Çin'de açıklanan verilere göre, haziranda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,7 ile beklentileri aşarken, imalat sanayi PMI 50,2 ile tahminlerin altında kaldı. Ekonomik verilerin toparlanmaya ilişkin karışık sinyaller verdiği bir ortamda, Çin Merkez Bankası (PBoC) da reel ekonomiye daha fazla destek vereceklerini, makul miktarda likidite sağlamayı sürdüreceklerini duyurdu. Banka ayrıca, para politikalarında proaktif olunacağını ve yuanın esnekliğini artıracaklarını bildirdi.

Japonya'da ise sanayi üretimi haziranda artış beklentilerine karşın aylık bazda yüzde 7,8 ve yıllık yüzde 2,8 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 3.399 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 2.333 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 26.393 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 136,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 53.107 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 21.863 puanda seyrediyor.

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Çin, NATO'nun etkinliğini Asya-Pasifik bölgesine genişletmesinden endişeli Çin, NATO'nun etkinliğini Asya-Pasifik bölgesine genişletmesinden endişeli Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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