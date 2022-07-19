Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

19.07.2022 11:16
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilere karşın ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesi resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdi.

Asya'da, pay piyasaları New York borsasındaki düşüşün ardından yön bulmakta zorlanırken, teknoloji hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti. ABD'de teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberler, Asya'da Alibaba ve Samsung gibi şirketlerin de değer kaybetmesine sebep oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları da bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürdü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 düşüşle 2.371 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 26.961 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 137,8'e geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 54.580 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 20.661 puan oldu.

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Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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