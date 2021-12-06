Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Çin'in attığı regülasyon adımlarının pay piyasalarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, Çinli emlak şirketi Evergrande'nin Çin ekonomisinde olumsuz etki oluşturmayacağı ve borçlarının yapılandırılması için aktif şekilde çalışıldığı yönündeki yetkililerden gelen açıklamaların risk algısını hafiflettiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'li regülatörlerin New York borsasında işlem gören Çinli firmaları borsa kotundan çıkarabileceğine ilişkin endişeler ise sürüyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışını engellemek için içinde kısıtlamaların da olduğu bir dizi önlem almayı planladıklarını duyururken, Çin'de Sunshine 100 adlı emlak şirketinin 179 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ve Alibaba hisselerinin regülasyon endişeleri ile sert düşüşünü sürdürmesi, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları öne çıkardı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50 düşüşle 3.589 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 artışla 2.973 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,05 değer kazanarak 7.245 puan oldu.

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 27.927 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,35'lik artışla 113,13 seviyelerine çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,73 düşüşle 57.273 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,73 gerilemeyle 23.362 puanda seyrediyor.