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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

24.01.2022 11:24
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri ve jeopolitik risklerdeki artış Asya tarafında pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

Bugün Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir aydır uygulanan karantinaya son verilirken, şubatta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de, Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye toplu test uygulandı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve Banka'nın karar metninde vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi. Jeopolitik riskler ve Çin'de kredi piyasasına yönelik atılan adımların da yakından izlenmeye devam edileceğini bildiren analistler, geçen hafta oynaklığın yüksek olduğu pay piyasalarında bu hafta yön arayışının öne çıkabileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 artarak 3.524 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 azalarak 2.792 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,51 gerileyerek 7.139 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 27.588 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 113,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,5 kayıpla 57.561 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 azalışla 24.643 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Şaanşi, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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