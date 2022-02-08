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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

08.02.2022 11:11
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Artan enflasyonist riskler karşısında şahinleşen merkez bankalarının sıkı para politikalarına geçişte atacağı adımların zamanlaması ve hızına dair sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, fiyatlamalar açısından kritik önem taşıyan ve perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi piyasaslardaki yön arayışı sürüyor.

Gelişmeler paralelinde küresel çapta yükselen tahvil faizleri, risk algısındaki bozulmaya işaret ederken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,21 ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) üst sınırı olan yüzde 0,25'e yaklaştı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.453 puan ve Avustralya'da ASX200 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.187 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi 2.747 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak 27.285 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 115,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle kayıpla 24.331 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 57.588 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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