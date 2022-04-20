Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

20.04.2022 10:43
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsalarında, dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Rusya- Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankaları yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, Asya özelinde Japon yenindeki zayıflamanın sürmesi ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kapatma tedbirleri risk iştahını azaltıyor.

Öte yandan Çin'de tedarik zincirlerinde aksamalara yol açan şehir karantinalarının ekonomiye etkilerine dair endişelerin verilere yansımaya başlamasının ardından, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin, Japonya ve Hindistan'a ilişkin 2022 büyüme beklentilerini düşürdü. Buna karşın Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü toplantısında 1 ve 5 yıllık borç verme faizlerini değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 3,7 ve 4,6'da bıraktı.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da martta dış ticaret açığı 412 milyar yenle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmede, ihracatın yıllık bazda yüzde 14,7 artışla tahminlerin altında kalması, ithalatın ise yüzde 31,2 yükselişle beklentileri aşması etkili oldu.

Verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,35 azalarak 3.151 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 yükselerek 27.218 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise dün yükseliş serisini 12 işlem gününe taşıyrak 129 seviyesini test etmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik düşüşle 128,7 seviyesinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi 2.719 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,15 artışla 57.111 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 kayıpla 20.948 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, India, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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