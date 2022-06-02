Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

02.06.2022 10:54
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tedbirlere ilişkin endişelerin sürmesi ile karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tedbirlere ilişkin endişelerin sürmesi ile karışık bir seyir izlendi.

Çin'in Şanghay kentinde salgın tedbirlerinin kaldırılmasına karşın test süreçlerinin devam etmesi ve sağlık yetkililerinin ülkenin belirli bölgelerinde salgının hala belirsiz ilerlediği ve yayılma riskinin yüksek olduğunu bildirmesi risk iştahını azalttı. Hong Kong'da da kısıtlamalara yeniden başvuruldu.

Öte yandan ABD'nin yeni Çin şirketlerini ekonomik kara listeye almayı düşündüğü haberleri karşısında Çin Ticaret Bakanlığı da meşru çıkarlarını korumak için karşı önlemler alacaklarını bildirdi.

Küresel çapta enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar devam ederken bu gelişmelerle Asya borsaları karışık seyretti.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.195 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 azalarak 2.659 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 27.414 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 129,9 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 21.086 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 kayıpla 55.685 puanda seyrediyor.

Yurt içinde, dün 2.585,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, önceki güne kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak kapanış rekorunu da 2.568,76 puana taşıdı.

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Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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