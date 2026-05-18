Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor

18.05.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran gerginlikleri ve zayıf Çin verileri Asya borsalarını olumsuz etkiliyor.

Asya borsaları, ABD ve İran arasında gerginliklerin yeniden artması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla Güney Kore hariç negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin beklentileri karşılamaması ve ABD-İran arasında tansiyonun yeniden artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarının jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruması ve tahvil piyasalarındaki sert satış baskısı piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Çin'de sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artsa da beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlar da yüzde 0,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Zayıf gelen Çin verileri bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri artırdı. Güney Kore piyasası yapay zeka teması nedeniyle çip talebi beklentilerinin güçlü kalmasıyla bölgede pozitif ayrıştı.

Öte yandan Japonya'da dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 159,07 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesindeki artış ülkede enflasyon endişelerini körüklemesinin yanında tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,74'e çıkarak 1995'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 artışla 7.516 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 değer kaybıyla 60.747 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 4.111 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 25.563 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 74.789 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:44:46. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.