Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor

21.07.2026 09:53
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Yarı iletken hisselerindeki yükseliş ve diplomatik gelişmeler Asya borsalarını canlandırdı.

Asya borsaları, yarı iletken hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

Bir süredir yarı iletken hisselerinde ortaya çıkan satış baskısının ortadan kalkması ve ABD ile İran'ın tekrar müzakere masasına oturabileceğine ilişkin artan umutlarla Asya borsaları Hindistan hariç yukarı yönlü hareket ediyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da devam eden gerilim yatırımcıların odağında bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları diplomatik çözüme yönelik iyimserliği artırdı.

Ateşkes umutlarına karşın bölgede taraflar arasında karşılıklı saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran'ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

ASEAN zirvesi başladı

Öte yandan, Filipinler'in başkenti Manila'nın Pasay kentinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Küresel diplomasinin odağında olan zirvede, ASEAN üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Japonya ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinden dışişleri bakanları ile üst düzey diplomatlar, jeopolitik gelişmeler, enerji arzı, ticaret, gıda güvenliği, güvenlik işbirliği, Myanmar'daki iç savaş ve ABD-İran çatışmasının bölgesel etkilerini ele alacak.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,6 yükselişle 6.747 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3 değer kazancıyla 66.252 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 primle 3.850 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 25.155 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 77.446 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika

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