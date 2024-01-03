Asya Borsaları Teknoloji Hisseleriyle Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, jeopolitik riskler ve teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklarla karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Londra merkezli Barclays Bank'ın Apple'ın notunu düşürmesi ve fiyat hedefini 161 dolardan 160 dolara indirmesinin ardından başta çip üreticileri olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin baskı altına girmesi Asya piyasalarındaki risk iştahını törpüledi.

Öte yandan, Japonya'da meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı. Artçı sarsıntıların hala sürdüğü belirtilirken, ülke piyasalarının yarın işleme açılması planlanıyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,34 azalışla 2.607 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.970 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 142,1 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,4 değer kaybıyla 71.620 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 16.620 puanda seyrediyor.