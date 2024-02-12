Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı, Hindistan hariç işlem gerçekleşmedi - Son Dakika
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Ekonomi

Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı, Hindistan hariç işlem gerçekleşmedi

Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı, Hindistan hariç işlem gerçekleşmedi

Asya borsalarında, Hindistan hariç, Yeni Yıl Tatili nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve diğer makroekonomik verilerin takip edileceği haftaya temkinli başladı. Çin, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'de Ejderha Yılı kutlamaları nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 71.350 puana düştü. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 149,2 seviyelerinden işlem görüyor.

12.02.2024 09:37
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Asya borsalarında Yeni Yıl Tatili nedeniyle Hindistan hariç işlem gerçekleşmedi.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken Çin, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'de Ejderha Yılı nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 71.350 puana düştü. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 149,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

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