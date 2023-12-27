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Asya Borsaları Yükselişte

Asya borsaları, Çin'den gelen olumlu haberler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentilerle yükselişe geçti. Japonya'nın tahvil faizi düşerken, dolar/yen paritesi ise sınırlı da olsa yükseldi.

Asya Borsaları Yükselişte
27.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 09:52
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Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel pay piyasalarında Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de Çin'den gelen haber akışı Asya pay piyasalarında risk iştahını destekliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde endeksleri yukarı taşırken, Çin hükümetinin oyun sektörüne yönelik kısıtlamaları gevşetebileceği haberi de söz konusu eğilimde etkili oluyor.

Bununla birlikte ülkede açıklanan sanayi karlılığı yıllık olarak baz etkisiyle birlikte yüzde 29,5 artarken, ülkede ekonomik aktivitenin yeniden güçlenmeye başlamış olabileceği beklentilerini ortaya çıkardı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) geçen hafta yaptığı toplantıya ilişkin tutanaklar ve bazı üyelerin negatif politika faizinden dönüş konusunda acele etmeye gerek olmadığını vurgulaması da dikkati çekti.

Tutanakların yayınlanmasıyla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğiliminde hareket ederken, dolar/yen paritesi sınırlı da olsa yükseldi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.613 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 2.910 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,13 değer kazancıyla günü 33.681 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 142,7 seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 71.800 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,9 artışla 16.650 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA
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